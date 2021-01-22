Против двух террористов воевавших в Карабахе возбуждены уголовные дела

Возбуждено уголовное дело еще против двух иностранцев, привлеченных Арменией к боевым действиям в Карабахе.

Как передает в пятницу Trend, гражданам Ливана Акопу Абарахми Терзияну и Акопу Хаджиряну предъявлено обвинение по статьям 228.3 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, повторно совершенные группой лиц по предварительному сговору), 214.2.1. и 214.2.3 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением), 279.2 (Создание на почве религиозной вражды, религиозного радикализма или религиозного фанатизма не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также участие в их создании и деятельности, снабжение их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой или воинским снаряжением, нападение на предприятия, учреждения, организации, либо на отдельных лиц в составе этих формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Представление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обоих лиц направлено в Сабаильский районный суд.