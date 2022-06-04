Участники митинга оппозиции в Ереване, требующие отставки действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начали шествие к резиденции главы кабмина.



«Предлагаю начать шествие к резиденции <…>, чтобы власти не подумали, что нам можно перекрыть дорогу. Настоятельно требую не поддаваться на провокации и не начинать стычек с полицией», — объявил с трибуны вице-спикер парламента от оппозиции Ишхан Сагателян.

Планируется, что по завершении шествия манифестанты вернутся на площадь Франции, где продолжат выступления.

В минувшую пятницу протестующие заблокировали здание правительства, а затем попытались перекрыть выходы из него. Произошла стычка с полицией, силовикам пришлось применить спецсредства. В результате пострадали десятки человек, в том числе сотрудники полиции. (ТАСС)

