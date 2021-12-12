Международная федерация автоспорта (FIA) отклонила протест команды «Формулы-1» Mercedes после гонки Гран-при Абу-Даби, сообщается 12 декабря на официальном сайте организации.

Победителем заезда стал нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен. Пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон пришел вторым.

После гонки Mercedes подал два протеста: первый из-за якобы неправильного обгона Ферстаппена, второй — указывает на возможное нарушение процедуры рестарта после режима машины безопасности.

«Несмотря на просьбу Mercedes изменить итоговую классификацию согласно позициям, которые участники занимали по итогам предпоследнего круга, этот шаг, по мнению стюардов, эффективно сокращает гонку и, следовательно, неуместен. Соответственно, протест отклонен», — сказано в сообщении. (iz.ru)