Прости, и все – таки не по пути: EMIN рассказал о своей истории любви в новом клипе

Народный артист Азербайджана EMIN представил долгожданный клип на новую песню «МММ». Трек уже успел ворваться во все музыкальные чарты Интернета, и за несколько недель горячо полюбиться публике.

Как сообщили # в пресс-службе артиста, автором песни, а также продюсером клипа стал Максим Фадеев, с которым EMINа связывает многолетняя дружба и творческое сотрудничество.

В тандеме с Фадеевым в копилке EMINa появились такие хиты, как «Мой Азербайджан», «Прости, моя любовь», «Давай найдем друг друга», «Первый снег», дуэты с Ани Лорак «Проститься» и «Я не могу сказать».

«Максим придумал сценарий и все спродюсировал до мелочей. Это тот случай, когда я доверился на все 100%. И я очень счастлив! Знаете, у нас просто потрясающие результаты. Релиз песни «МММ» стал самым успешным в моей музыкальной карьере. Безумно рад нашему сотрудничеству и дружбе, Максим особенный для меня человек и абсолютно гениальный продюсер, музыкант, к которому я прислушиваюсь. Впереди у нас еще много совместных планов, и я абсолютно уверен в успехе», — прокомментировал EMIN.

«Это честная история. Эмин в клипе абсолютно искренний, настоящий. Именно таким его вижу я и многие другие. Он не играет какую-то роль, он проживает свою историю. Просто посмотрите, что у нас получилось, и вы поймете, что я имею в виду», — последовало комментарий М.Фадеева.

Клип можно посмотреть здесь: