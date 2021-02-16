Проснулся вулкан Этна

Итальянские вулканологи рассказали о новом извержении вулкана Этна на Сицилии. Об этом сообщает агентство ANSA.

Национальный институт геофизики и вулканологии зафиксировал природное явление в 16.10 по местному времени (18.10 по мск).

Ученые отметили, что извержение проходило из кратера, который находится на юго-восточном склоне. Они добавили, что возле вулкана были видны потоки лавы и выбросы пепла.

В конце января 2021 года Национальный институт геофизики и вулканологии в Катании заявлял о проснувшемся вулкане Этна.

Этна является крупнейшим действующим вулканом в Европе. Он постоянно находится под наблюдением ученых. (ТАСС)