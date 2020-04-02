Прошло 27 лет со дня оккупации Арменией Кяльбаджара

Прошло 27 лет со дня оккупации Арменией Кяльбаджарского района.

Кяльбаджар был оккупирован 2 апреля 1993 года. В результате оккупации Кяльбаджара было убито 511 мирных жителей, 321 человек был взят в плен или пропал без вести, 53 340 районных жителей изгнаны из родных домов.

Начавшаяся 27 марта широкомасштабная атака армянских вооруженных формирований завершилась оккупацией Кяльбаджарского района. Кяльбаджар является самым большим по территории среди оккупированных районов Азербайджана. В результате оккупации центр района, около 150 сел, а также десятки историко-культурных памятников, один музей, санаторий «Истису» и другие важные объекты были разрушены армянскими агрессорами. В результате оккупации 60 тысяч жителей Кяльбаджара были вынуждены временно поселиться в 770 населенных пунктах 56 районов республики.

Оккупация Кяльбаджарского района была для Азербайджана в то время самым большим военно-стратегическим поражением в Карабахской войне.

После оккупации Кяльбаджара Совет безопасности ООН принял Резолюцию №822. Резолюция, требующая от армян немедленного вывода войска из Кяльбаджарского и других оккупированных районов Азербайджана, в том числе принятые позднее еще 3 резолюции, не выполнены до сегодняшнего дня.

Отметим, Кяльбаджарский район площадью 3054 кв.м. 8 августа 1930 года получил статус административного района. Район граничит на западе с Арменией, на севере — с Дашкесанским, Гёйгёльским, Геранбойским районами, на северо-востоке – с Тертерским, на востоке — с Агдамским, Ходжалинским районами, на юге – с Лачинским районом.

В районе 144 села, один город и поселок городского типа. Около 20 сел Агдеринского района также входят в административный регион Кяльбаджара. Кяльбаджарский район расположен примерно в 450 км к западу от Баку, вдоль автомобильной дороги Барда-Истису (Кяльбаджар), на берегу реки Тертер, на скалистой местности.