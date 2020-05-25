Прощай All inclusive? Азербайджанские туристы переживают

Отдыху на турецких курортах этим летом быть, и практически ни у кого уже нет в этом сомнения. Главный авиаперевозчик этой страны — Turkish Airlines возобновляет международные рейсы с 10 июня, а популярный туристический портал Turizm Güncel обнародовал перечень стран, с которыми Турция открывает свои границы по утвержденному графику. Так, с 10 июня Турция будет готова принять туристов из Бахрейна, Болгарии, Катара и Греции, с 15 июня – Германии, Австрии, Азербайджана, Чехии, Швейцарии, Японии и ряда других стран. Воздушный коридор с Францией, Ираком, Ираном, Испанией, Италией и Арменией будет открыт позже, с 1 августа, а гражданам США придется подождать до 1 сентября.

Азербайджанские авиалинии (AZAL) пока не анонсируют старт своих полетов, но судя по всему, пассажирские перевозки возобновятся в самое ближайшее время.

А тем временем, поклонники отдыха в Турции беспокоятся о другом: о том, что после пандемии отдых на курортах этой страны уже никогда не будет прежним.

В частности, больше всего путешественники переживают за трансформацию популярного формата all inclusive, высказывая на различных форумах опасения, что повышенные меры предосторожности от коронавируса могут внести серьезные изменения в отдых по системе «Все включено».

Корреспондент # попросил прокомментировать данные опасения директора туристического агенства Vizit Tur Светлану Гусейнову.

«Это паника. Категорически не согласна с теми, кто считает, что отдых в Турции отныне не будет прежним, а система all inclusive будет отменена», — заявила она, и привела в качестве аргументов ряд пунктов и решений, принятых Министерством туризма Турции, и которые на днях обсуждались группой отечественных деятелей по туризму.

Согласно этим решениям, туристы не должны будут предоставлять в отели Турции справки о том, что они не заражены вирусом. Соответственно, получать эту справку заранее в Баку или в Турции по прибытию нет никакой необходимости. Туристам также не нужно будет носить на территории отелей защитные маски и перчатки. Это предписание только для сотрудников отеля, в частности для пищеблока, СПА и т д.

Что касается системы «аll inclusive», то она жива и, как утверждает С.Гусейнова, жить будет еще очень долго.

«Возможны небольшие изменения в концепции подачи шведского стола. К примеру, все открытые салаты, овощи, фрукты и сладкий стол теперь могут находиться под пластиковым прозрачным покрытием. Открыли, положили, закрыли и пошли дальше. Как горячие блюда всегда были закрытыми, так и холодный стол теперь будет таким же. Это исключит контактирование гостей с открытой едой. Да, увеличится штат официантов в ресторанах для индивидуального обслуживания по желанию туриста», — отметила она, подчеркивая, что также будет увеличено расстояние между столами в тех отелях, где оно было меньше полутора метров. При этом количество посадочных мест за столами останется прежним.

«Напольная разметка в ресторанах будет, что исключит столпотворение. Бассейны будут работать в прежнем режиме. Отдыхающих лишь будут просить по возможности держаться в бассейнах на относительном расстоянии. В прежнем режиме будут работать и детская анимация, сауна, пляжи, но при этом расстояние между лежанками должно составлять полтора – два метра между чужими людьми», — рассказывает представитель турагенства, подчеркивая, что санитайзеры и дезинфекторы будут располагаться повсюду в отелях, а ключи от номеров, карточки для пляжных полотенец и прочие выдаваемые предметы будут проходить тщательную дезинфекцию после каждого использования.

Исходя из всего сказанного, Светлана Гусейнова подвела итоги:

«В любом ограничении нужно видеть плюсы. Что плохого в том, если увеличится расстояние между лежанками или не будет столпотворений в очереди за шведским столом!? Уверена, что все будет замечательно, туристы вновь будут путешествовать, и их отдых будет таким же незабываемым, как и прежде», — резюмировала она.