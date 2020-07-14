Пропавшая актриса Ная Ривера была найдена мертвой

Американская актриса Ная Ривера, пропавшая в среду, 8 июля, на озере Пиру в Калифорнии была найдена мертвой в воде, пишет Daily Mail со ссылкой на данные полиции.

Ривера пропала в среду днем во время прогулки на лодке вместе со своим четырехлетним сыном Джози. Спустя несколько часов на лодочной станции заметили, что судно дрейфует. Прибывшие на место спасатели увидели спящего ребенка. Он сказал им, что его мать прыгнула в воду и не вернулась.

Поисковые группы несколько дней обыскивали местность, однако следов актрисы не находили. В понедельник, 13 июля, шериф округа объявил, что из воды вытащили тело актрисы. Офицер полиции рассказал изданию, что ему было больно видеть горе семьи, когда они узнали о смерти Наи. Они и некоторые бывшие коллеги актрисы по съемочной площадке почти сразу же приехали на место после известия о смерти женщины.