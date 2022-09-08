Российский пропагандист Владимир Соловьев появился на публике с разбитым лицо после того, как Алла Пугачева заявила, что очень хочет дать в лицо одному человеку.

Так, по приезду в Россию у Пугачевой спросили, что она хочет сделать первым делом. Она ответила: «Морду набить одному человеку». В сети тут же принялись гадать, кому же хочет врезать Примадонна, но уже через несколько часов она опубликовала пост, в котором обратилась к Соловьеву.

До этого пропагандист нелестно выразился в адрес Пугачевой, заявив, что не понимает, для чего она вернулась в Россию: «Она вернулась, чтобы опять нас поучать?»

Именно после этой ситуации Соловьев появился с разбитым лицом. Видео с его участием разлетелось по сети.