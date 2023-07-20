Ну что же, вот и наступила развязка: Владимир Грозный, перед которым с самого 2007 года, после его Мюнхенской речи, преклоняли колени президенты США и Франции, премьеры Италии, канцлер ФРГ, а тем более руководители стран менее могучих, мягко говоря – сдрейфил.

Перед главой одной из африканских стран, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, а вернее – даже не перед ним самим, а органами правосудия руководимой им страны. 19 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков официально заявил, что на саммите БРИКС в ЮАР, который состоится 22–24 августа в Йоханнесбурге, Москву будет представлять глава МИД Сергей Лавров, а Путин примет участие по видеосвязи.

Вопрос – «едет-не едет», «арестовать-миловать» изрядно измотал нервы африканского лидера. Ведь все пути вели в Рим, этот треклятый Римский статут (основной документ, регламентирующий работу МУС) навис как Дамоклов меч над его головой. Любое решение в случае визита Путина было патовым: не арестует – попадет в немилость Гааги, арестует – ведь войной пойдет злыдень. Беда, да и только. Замучился несчастный зулус, есть-пить перестал, ночи бессонные одолели, и только закрывались от усталости веки — монстр двуглавый кровавый со всей своей могучей ордой вгрызался в темя и разрывал череп на мелкие осколки.

Предупредил же Кремль африканского лидера, в чем признался он под присягой, что арест его действующего президента в соответствии с ордером Международного уголовного суда в Гааге будет воспринимать как объявление войны. Невдомек было несчастному зулусу, что вступать в войну с его страной России будет ой как не просто. Не под боком же находится ЮАР, чтобы дойти до ее границ многотысячной армии зеков под предводительством Пригожина или Стрелкова надо пересечь моря и океаны, пустыни и джунгли, границы бессчетного количества стран. И нет такого чудодейственного посоха, которым можно было бы рассечь просторы мирового океана. И если даже случится чудо, и путиноиды когда-нибудь и как-нибудь дойдут до джунглей, то добравшихся, как говорит Александр Невзоров, «затопчут слоны и носороги».

Но, к великому облегчению Рамофосы, наконец-то, пришло прозрение в голову, как уже поняли в мире все, даже африканские племена, самого неумелого правителя эпохи. Понял неумеха, что риск в данном случае неуместен. Не сможет один африканец спасти его от целого мира европейцев. Слишком много охотников нашлось бы по его душу. Даже до пункта назначения мог бы не долететь, сбили бы стерха прямо в полете. И не важно, тот ли это стерх, аль двойник его – все одно. Ведь не выставишь же потом настоящего вместо копии, нового позора не оберешься.

Так или иначе – пронесло. И теперь не придется Рамафосе, придерживаясь своих международных и юридических обязательств, надевать наручники и кандалы на самого кровожадного преступника современности. Наконец он, после бессчетного количества бессонных ночей, уснет словно младенец.