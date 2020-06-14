Промах МИД Армении: они не знакомы с изречением Черчилля

Карабахская карта, которую Никол Пашинян разыгрывал еще до прихода к власти во время своих уличных шествий, теперь стала работать против него. Казалось, заявление стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ в связи с проведенными в Карабахе «президентскими» и парламентскими выборами» должно было развеять ура-патриотический угар нынешних властей Армении.

Затем последовало заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что на столе переговоров лежит документ о поэтапном урегулировании нагорно-карабахского конфликта. И этот тревожный сигнал Пашинян проигнорировал, поехал в Карабах на «церемонию инаугурации» главы марионеточного режима карабахских сепаратистов Араика Арутюняна.

Демонстративная поддержка перед всем миром карабахских сепаратистов, открытое признание того, что Армения участвует в переговорном процессе лишь с одной целью – затянуть на долгий период урегулирование нагорно-карабахского конфликта уже вызывает раздражение международной общественности. Это стало заметно на примере принятого 11 июня совместного заявления сопредседателя Парламентского комитета сотрудничества Европарламента по Азербайджану, Армении и Грузии Марины Кальюранд, докладчика Европарламента по Азербайджану Желены Завко и докладчика этой структуры по Армении Траяна Бэсеску.

В этом документе осуждаются планы Еревана по строительству новой автомагистрали из Армении в Нагорный Карабах, так как это решение было принято без согласия официальных властей Азербайджана и в нарушение международного права.

Европарламентарии отметили, что Европарламент поддерживает проекты в рамках программы «Восточного партнерства», укрепляющие региональное сотрудничество, взаимодействие и связи между людьми. «Тем не менее, решение построить эту автомагистраль, было принято без согласия официальных властей Азербайджана и в нарушение международного права. Вдобавок, оно могло бы символически закрепить незаконную оккупацию Нагорного Карабаха и прилежащих районов», — подчеркивается в их заявлении.

Отметим, что Европарламент впервые опубликовал совместное заявление должностных лиц, в котором не только признает, но и осуждает оккупацию Арменией территорий Азербайджана.

МИД Армении предпочел промолчать по поводу заявления европарламентариев, хотя в этом документе официальный Ереван открыто обвиняют в оккупации азербайджанских территорий.

На совместное заявление европарламентариев ответили «МИД», и «парламент» марионеточного режима, созданного на оккупированных азербайджанских территориях. Так, «парламент» марионеточного режима заявил о том, «заявление трех депутатов Европарламента является весьма субъективным и предвзятым по своему характеру». А «МИД» отметил, что «заявление отдельных евродепутатов является их частным мнением, которое не соответствует ранее принятым документам Европейского парламента, в том числе резолюциям о недопустимости блокады Карабаха».

При этом карабахские сепаратисты предпочли не вспоминать, что в резолюциях 2216, 2315 и 2316 Европарламента содержится требование незамедлительного вывода вооруженных сил Армении из оккупированного Нагорно-карабахского региона Азербайджана и прилегающих к нему районов.

Отмолчавшись по этому поводу, МИД Армении заголосил 13 июня, отметив, что Ереван поддерживает «законные требования властей Карабаха в отношении оккупированных Шаумянского и части Мартакертского и Мартунинского районов». Складывается ощущение, что во внешнеполитическом ведомстве Армении потеряли связь с реальностью. Армянская дипломатия оставила без внимания совместное заявление европарламентариев, но поддержала информационный выпад карабахских сепаратистов в сторону Азербайджана. Если поставить на чашу весов оба факта, то МИД Армении в данном случае продемонстрировал свою некомпетентность. Понятное дело, что армянский МИД не может ответить европарламентариям, так как неопытные власти страны сами дали подходящий повод – вместе с главой карабахских сепаратистов Араиком Арутюняном предполагаемое место строительства новой дороги посетил и министр территориального управления и инфраструктур Армении Сурен Папикян.

Факт визита армянского министра на оккупированные территории Азербайджана и обсуждение строительства новой дороги показал международному сообществу, что Армения стремится не к миру, а к продолжению оккупации. Допустив этот промах, МИД Армении через пару дней совершил очередную ошибку, заявив о территориальных претензиях к Азербайджану. Жаль, что в МИДе Армении не знакомы с изречением Уинстона Черчилля о том, что дипломат — это человек, который дважды подумает, прежде чем ничего не сказать.