Прокурор опротестовал решение об изменении меры пресечения в отношении известного бизнесмена, экс-президента футбольного клуба «Баку» Хафиза Мамедова.

Как сообщает АПА, затребовано изменение существующей меры пресечения на арест.

Бакинский апелляционный суд, рассмотрев протест, принял решение. Суд не удовлетворил протест, придя к выводу, что оснований для требования прокурора недостаточно. Решение суда первой инстанции оставлено в силе.

Отметим, что Хафиз Мамедов был арестован за неуплату налогов. Главное Управление расследования налоговых преступлений Государственной Налоговой Службы во время проверок выявила множество фактов, что компании и предприятия, принадлежащие Хафизу Мамедову, уклонялись от уплаты социально-страховых взносов и налогов на крупные суммы.

Решением Ясамальского районного суда под председательством судьи Гусейна Сафарова в отношении Хафиза Мамедова была избрана мера пресечения в виде ареста, однако впоследствии он был отпущен под домашний арест в связи с погашением определенной части долга.