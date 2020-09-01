Прокурор попросил суд лишить Тофига Ягублу свободы на 4 с половиной года

В Низаминском районном суде продолжилось судебное заседание по уголовному делу члена партии «Мусават» Тофига Ягублу.

На процессе под председательством судьи Наримана Мехдиева завершилось судебное расследование. Гособвинитель Асадулла Рамазанов призвал суд осудить обвиняемого на 4,5 года в колонии строгого режима.

По версии следствия, 22 марта 2020 г. примерно в 15.00 автомобиль «Toyota Corolla» (90-CU-515), управляемый Тофигом Ягублу, на улице Нахчыванского в Низаминском районе Баку при выполнении маневра на левую сторону, столкнулся с автомобилем ВАЗ-21074 (90-HA-028), управляемым Джабраиловым Эльханом Саттар оглу.

Т.Ягублу в тот момент вышел из автомобиля и начал спорить с Джабраиловым, используя непристойные выражения в его адрес, ударил его кулаком по голове, а также несколько раз ударил его отверткой по правому плечу. В этот момент из машины вышла супруга Джабраилова Джавахир Джабраилова. Т.Ягублу оттолкнул ее, нанеся телесные повреждения.

Во время инцидента пострадали левая дверца и переднее крыло «Toyota Corolla», а также правое переднее крыло «ВАЗ-21074».

По словам же Т.Ягублу в его припаркованную машину врезался другой автомобиль. Находившийся за рулем Эльхан Джабраилов кинулся на Ягублу с претензиями.

Полиция Низаминского района возбудила уголовное дело по статье 221.3 (хулиганство с предметом, использованным, как оружие) УК. Ягублу был арестован.

Сам оппозиционер и его коллеги убеждены, что дело сфабриковано. Главная причина ареста Ягублу – это его резкие высказывания в соцсетях в адрес правительства.

Следующее заседание состоится 2 сентября в 11 часов. (АПА, Туран)