Прокуратура Испании грозит тюрьмой дяде президента Сирии

Прокуратура Национальной судебной палаты Испании выдвинула во вторник, 20 октября, официальное обвинение против 83-летнего Рифата Асада, родного дяди сирийского президента Башара Асада. Он подозревается в отмывании в Испании 695 миллионов евро, полученных в результате «коррупционных действий» на территории Сирии. Прокуратура потребовала для Рифата 8 лет тюремного заключения, а для его супруги и 7 детей, как пособников правонарушений, по 6 лет.

По данным обвинительного заключения, экземпляр которого имеется у DW, Рифат Асад и ближайшие члены его семьи располагают в Испании 507 единицами недвижимости. В частности, им принадлежит коттеджный комплекс «Андаль» в спортивном порту Банус — на южноиспанском курорте Марбелья, который считается самым пристижным в Испании. Семейство владеет также 244 парковочными местами на платных автостоянках в той же Марбелье.

Прокуратура отмечает, что состояние президентского дяди составляет не менее 3,4 млрд. евро. Помимо собственности в Испании, он имеет 29 компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах Гибралтара, Барбадоса и Багамских островов, недвижимость в Великобритании и Франции, а также самолет на 180 пассажиров, яхты, дорогостоящие автомобили, коллекцию ювелирных изделий и т.д.

По данным испанских следователей, Рифат Асад, который в свое время занимал пост вице-президента Сирии по вопросам безопасности, получал существенные доходы, «крышуя» контрабанду в свою страну из Ливана. Он также занимался незаконной торговлей предметами древности, найденными в результате нелегальных археологических раскопок. Причастен дядя президента, по данным прокуратуры, и к торговле наркотиками.