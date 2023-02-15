Американский суд признал российского бизнесмена Владислава Клюшина виновным в том, что он и другие лица, связанные с Кремлем, заработали десятки миллионов долларов путем взлома американских компьютерных сетей для получения секретной внутренней информации о компаниях, которую они использовали для заключения сделок. Об этом сообщает «Голос

Клюшин, владелец московской компании информационных технологий под названием М-13, которая работала на российское правительство, был признан виновным федеральным жюри присяжных в Бостоне по обвинению в заговоре, мошенничестве с использованием средств связи и мошенничестве с ценными бумагами, сообщили прокуроры.

Из пяти российских граждан, обвиняемых в осуществлении схемы, давшей им возможность получить около 90 миллионов долларов, 42-летний Клюшин единственный, кого арестовали после задержания в Швейцарии в марте 2021 года и экстрадировали в США. Остальные четверо остаются на свободе, включая Ивана Ермакова, бывшего офицера российской военной разведки, работавшего в компании М-13 и разыскиваемого правительством США за предполагаемое участие в хакерских схемах по вмешательству в президентские выборы 2016 года и против антидопинговых агентств.

По словам прокуроров, Клюшин и его сообщники проникли в сети двух фирм, которые помогают компаниям подавать отчеты в регулирующие органы США, – Donnelley Financial Solutions и Toppan Merrill – и заработали около 90 миллионов долларов, торгуя акциями на основе еще не объявленной информации, которую они украли.