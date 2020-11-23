Производство молока и мяса вырастет: на освобожденных территориях будут развивать животноводство

На освобожденных территориях имеется большой потенциал для развития сельского хозяйства. В этом уверены многие отечественные специалисты.

Эксперт в области сельского хозяйства Вахид Магеррамов заявил #, что на освобожденных землях большой потенциал в основном для развития животноводства. Он отметил, что на освобожденных землях 1,7 миллиона гектаров, из них большинство пастбища.

«Развитие животноводства очень важно для нашей страны, так как сейчас Азербайджан не может в достаточной мере обеспечить себя мясом и молоком. В нашей республике есть потребность в молоке и мясе, и цены на эту продукцию у нас выше мировых. Поэтому эти товары к нам поступают из-за границы в большом количестве. Мы много импортируем такой продукции из разных стран. В год наше государство тратит на эти цели около 370 миллионов долларов. А ведь мы можем производить достаточно мяса и молока сами, это несложно и у отечественных фермеров есть опыт в этом вопросе»,–отметил он.

По словам эксперта, в освобожденных районах изобилие пастбищ и угодий для сенокоса, а вот пахотных земель мало. Но, развивая животноводство, надо учитывать изменившийся климат, за последние двадцать лет температура повысилась на один градус, а это очень много. Надо будет постоянно поливать пастбища, луга, собирать дождевую воду для полива. Важно удобрять пастбища, искать возможность расширения пахотных земель, сеять семена кормовых растений. Использовать пастбища нужно не одновременно, а поочередно, чтобы трава успевала вырасти, подчеркивает Магеррамов.

«Надо получить больше кормовой базы и поднять продуктивность в отечественном животноводстве. Есть информация о том, что армяне занимались на оккупированных ими территориях животноводством. Но они не окультировали пастбища, а нам надо заниматься интенсивным сельским хозяйством. Чтобы производить конкурентоспособную продукцию, нужно проделать большую работу»,– говорит эксперт.

По его словам, важно, чтобы сначала на данных территориях была налажена мирная жизнь. Магеррамов считает, что фермеры, которые занимаются овцеводством, смогут поехать туда, как только будет решен вопрос безопасности. Те, кто занимаются овцеводством, привыкли кочевать, у них есть опыт. Можно создать там временные условия для жизни, но все же лучше подождать пока в этих регионах не будет создана нормальная инфраструктура.

«Думаю, что люди, вынужденные в свое время покинуть родные места, с радостью вернутся обратно, и многие из них займутся животноводством. Сейчас они наверняка занимаются животноводством в других регионах, но в Азербайджане мало пастбищ. Наши фермеры, которые будут переселяться на освобожденные территории должны думать не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне. Им надо будет производить качественную конкурентоспособную продукцию, чтобы со временем ее экспортировать. И за счет этого получать большой доход»,– подчеркнул эксперт.

Он отметил, что внутренний рынок невелик. В основном фермеры вывозят свою продукцию в Баку, но из освобожденных районов привозить товар в столицу будет слишком накладно для фермеров. По словам Магеррамова, важно, чтобы фермеры добились снижения себестоимости продукции животноводства. В этом случае в регионе можно будет говорить о развитии этого сектора и о его прибыльности.

Что касается сроков развития животноводства, то, как считает Магеррамов, уже через год можно получить хороший результат и из года в год объем продукции будет расти. Но все зависит от настроя фермеров и от того, будут ли они заинтересованы вкладывать средства в свое дело. Для этого они должны быть уверены в том, что военные действия не возобновятся. Если в течение года в регионе будет спокойная обстановка, появится немало желающих инвестировать в животноводство на освобожденных территориях.

По поводу развития животноводства на освобожденных землях ранее высказался директор Института почвоведения и агрохимии Национальной академии наук республики (НАНА) Аловсат Гулиев. Он подчеркнул, что освобождение оккупированных территорий Азербайджана решает вопрос горных пастбищ, что в свою очередь отразится на развитии мясного и молочного направлений животноводства. Наибольшими площадями подобных пастбищ обладают Кельбаджарский и Лачинский районы.