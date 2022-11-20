Компания-производитель Baykar, которая стала известна благодаря беспилотникам Bayraktar, проводит испытания еще одного своего изобретения — беспилотного истребителя Kızılelma. Новинка сможет вести полноценный бой в воздухе.

По данным издания Defense Express, в ходе тестов проверят работу двигателя в динамике, влияние вибрации во время движения по взлетно-посадочной полосе, а также переходы в разные режимы работы. Правда, беспилотный истребитель пока еще не отрывался от земли.

Первый полет Kızılelma запланирован на следующий год. Кроме того, в планах компании – производство этого и других беспилотников в Украине. (УНИАН)