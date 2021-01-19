Произведения, написанные на основе мелодий Узеира Гаджибекова, будут исполнены в Линкольн-центре Нью-Йорка

По инициативе Общества национальной музыки и глобальной культуры и азербайджано-американского музыкального фонда с 15 января 2021 года объявлен Международный конкурс композиторов имени Узеира Гаджибейли.

Цель мероприятия заключается в защите произведений гениального азербайджанского композитора от плагиата и пропаганде в мире музыки Узеира Гаджибейли и азербайджанской культуры.

По условиям конкурса необходимо написать оригинальное произведение на основе одной или нескольких из 10 мелодий, отобранных из произведений Узеир бека, и отметить в названии источник. Документы, напечатанный электронный вариант произведения и звукозапись будут приниматься до 1 июля 2021 года.

Призовой фонд конкурса составляет 3.500 долларов. Произведения победителей будут изданы в США и исполнены в знаменитом Линкольн-центре Нью-Йорка. Подробную информацию об участии в мероприятии можно получить на следующем линке https://nmgcs.co/competition-about/.