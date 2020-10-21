Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове 22 октября ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. В первую половину дня возможны туман и дождь. Ветер умеренный южный, передает Национальная служба гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью — 12-14, днем — 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 771 до 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80, днем — 55-60 процентов.

В четверг в регионах Азербайджана днем преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых местах ожидается туман, пройдут дожди. Ветер умеренный восточный.

Температура воздуха ночью — 10-15, днем — 18-23, в горах ночью — 3-7, днем — 14-18 градусов тепла.