Прогноз погоды в Азербайджане на 31 января

Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов обнародовала прогноз погоды в Азербайджане на 31 января. В Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, пасмурная погода без осадков, ночью — местами дождь, порывистый юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшероне составит ночью 2-4, днем — 8-11, в Баку ночью — 2-4, днем — 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 756 до 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью — 70-80%, днем — 50-55%.

В некоторых районах Азербайджана завтра ожидается погода без осадков, ночью и утром местами туман и моросящий дождь, порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 0-4, днем — 7-12 градусов тепла, в горах ночью — 0-5 градусов мороза, днем — 0-3 градуса тепла.