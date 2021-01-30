Прогноз погоды в Азербайджане на 31 января  

Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов обнародовала прогноз погоды в Азербайджане на 31 января.  В Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, пасмурная погода без осадков, ночью — местами дождь, порывистый юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшероне составит ночью 2-4, днем — 8-11, в Баку ночью — 2-4, днем — 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 756 до 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью — 70-80%, днем — 50-55%.

В некоторых районах Азербайджана завтра ожидается погода без осадков, ночью и утром местами туман и моросящий дождь, порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 0-4, днем — 7-12 градусов тепла, в горах ночью — 0-5 градусов мороза, днем — 0-3 градуса тепла.

| 2021-01-30T12:36:17+04:00 30 января 2021, 14:43|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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