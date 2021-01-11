Прогноз погоды в Азербайджане на 12 января

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 12 января.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, 12 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет моросить дождь.

Северо-восточный ветер днем сменится южным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-5, днем 7-9 градусов тепла, в Баку ночью 2-4, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 765 до 769 мм ртутного столба, относительная влажность 75-85%.

12 января в некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди, в горных районах снег, который днем постепенно прекратится. Местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 0-5, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 5-10 градусов тепла.

12 января на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно отразится на здоровье метеочувствительных людей.