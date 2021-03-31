Обнародован прогноз погоды на завтра

1 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман, изморось, будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8, днем 12-15 градусов тепла, в Баку — 6-8, днем — 13-15 градусов тепла. Атмосферное давление 771 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем-50-55 процентов.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако ночью местами ожидаются дожди, в отдельных местах туман, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-8, днем 14-19 градусов тепла, в горах ночью от 2 тепла до 3 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.

Медико-метеорологический прогноз:

1 апреля на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.