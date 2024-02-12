Обнародован прогноз погоды на 13 февраля.

Как сообщили # в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Местами туман. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.