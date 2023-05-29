Обнародован прогноз погоды на 30 мая.

Как сообщили # в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Умеренный южный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 17-22° тепла, днем — 26-31°, местами до 33° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-50%.

В районах Азербайджана, в основном в горных и предгорных районах, ожидаются периодические дожди, местами возможны ливни, грозы, град. В некоторых районах будет туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22° тепла, днем — 31-36° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем — 13-18°, местами 20-25 ° тепла.