Прогноз погоды на завтра

Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов обнародовала прогноз погоды в Азербайджане на 9 августа.

Как передает Зеркало, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, умеренный южный ветер.

Температура воздуха на Абшероне составит ночью 22-25, днем — 29-34, в Баку ночью — 23-25, днем — 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба, относительная влажность ночью — 60-70%, днем — 40-45%.

На северных пляжах полуострова (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 24-25, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) — 25-26 градусов тепла.

В некоторых горных районах Азербайджана завтра прогнозируются грозы, непродолжительные дожди, град, утром в горах — туман. На остальной территории страны ожидается погода без осадков, порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 19-24, днем — 33-38, в горах ночью — 11-16, днем — 20-25 градусов тепла.