Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 19 января.

Как говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в течение дня в основном без осадков.

Ночью и утром в некоторых местах будет туман, возможна изморось. Прогнозируется северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-6 градусов, днем — 7-10 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы — 775 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха — 65-75%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Местами возможен туман. Прогнозируется умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем — 7-11 градусов тепла, в горах 5-10 градусов мороза, днем — от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Ночью и утром на дорогах горных районов будет гололед.