Прогноз погоды на 10 ноября

Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов обнародовала прогноз погоды в Азербайджане на 10 ноября.

В Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, пасмурная погода, утром и вечером местами туман, дождь, северный ветер днем сменится южным.

Температура воздуха на Абшероне составит ночью 7-9, днем — 15-17, в Баку ночью — 7-9, днем — 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 768 до 764 мм ртутного столба, относительная влажность — 70-80%.

В некоторых районах Азербайджана вечером ожидается дождь, туман, в горах — снег, восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-10, днем — 15-18, в горах ночью — от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем — 7-12 градусов тепла.