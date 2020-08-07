Продолжается первый этап совместных летно-тактических учений «TurAz Qartalı – 2020»

Продолжается первый этап проводимых в нашей стране совместных летно-тактических учений «TurAz Qartalı – 2020». Согласно плану первого этапа, боевые полеты авиации Азербайджана и Турции были проведены в дневное и ночное время, сообщается на официальном сайте оборонного ведомства Азербайджана.

Участвующая в учениях военная авиация двух стран провела полеты с целью планирования совместных действий, взаимодействия в операциях, изучения возможностей боевого слаживания, проведения поисково-спасательных операций, поражения наземных целей нанесением ударов с воздуха и выполнения других задач.