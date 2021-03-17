Продлены сроки приостановления проверок в сфере предпринимательства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал закон о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О приостановлении проверок в сфере предпринимательства».

Согласно поправке, срок приостановления проверок в сфере предпринимательства в Азербайджане продлен до первого января 2022 года.

Помимо этого, проверяющим органам нельзя проводить плановые и внеплановые проверки деятельности предпринимателей, охватывающей период приостановления проверок, за исключением проверок, указанных в статье 2.1 настоящего закона.