Продлены сроки приостановления проверок в сфере предпринимательства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал закон о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О приостановлении проверок в сфере предпринимательства».

Согласно поправке, срок приостановления проверок в сфере предпринимательства в Азербайджане продлен до первого января 2022 года.

Помимо этого, проверяющим органам нельзя проводить плановые и внеплановые проверки деятельности предпринимателей, охватывающей период приостановления проверок, за исключением проверок, указанных в статье 2.1 настоящего закона.

| 2021-03-17T21:44:11+04:00 17 марта 2021, 23:33|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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