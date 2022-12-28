Рассмотрено ходатайство о продлении меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении генерал-майора Бекира Оруджева, привлеченного к уголовной ответственности в связи с «Тертерским делом».

Как сообщает #, на заседании в Бакинском военном суде ходатайство было удовлетворено.

Согласно решению, срок ареста Бекира Оруджева продлен на 3 месяца.

Кроме того, было подано ходатайство о продлении меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении арестованных по тому же делу Рахиба Мамедова и Рамиля Ахмедова.