Рассмотрено ходатайство о продлении меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении генерал-майора Бекира Оруджева, привлеченного к уголовной ответственности в связи с «Тертерским делом».
Как сообщает #, на заседании в Бакинском военном суде ходатайство было удовлетворено.
Согласно решению, срок ареста Бекира Оруджева продлен на 3 месяца.
Кроме того, было подано ходатайство о продлении меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении арестованных по тому же делу Рахиба Мамедова и Рамиля Ахмедова.