Продлен срок ареста бывшего главы ИВ Агстафы

Решением Сабаильского районного суда продлен срок ареста бывшего главы Исполнительной власти Агстафинского района Низамеддина Гулиева и его первого заместителя Рамиза Татарова.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Рены Гафаровой было рассмотрено представление следственного органа в связи с обвиняемыми.

Решением суда срок ареста Н.Гулиева и Р.Татарова продлен еще на 3 месяца.

Отметим, что бывший глава исполнительной власти и его заместитель были задержаны в ходе спецоперации, проведенной в декабре прошлого года Службой государственной безопасности. В ходе осмотра служебных кабинетов Н.Гулиева и Р.Татарова были изъяты составленные ими списки полученных от разных людей денежных средств, документы, другие значимые для дела доказательства. Н.Гулиев и другие были задержаны СГБ в качестве подозреваемых по уголовным делам, начатым по соответствующим статьям Уголовного кодекса по фактам злоупотребления должностными полномочиями, получения взятки в крупных размерах, присвоения.