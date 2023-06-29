Продажа «Манчестер Юнайтед» катарцам откладывается из-за разногласий в семье Глейзеров.

Как сообщает Global Finance, не все из пяти совладельцев одобряют сделку с шейхом Джасимом бин Хамадом Аль Тани.

Речь идет об Авраме Глейзере, Брайане Глейзере, Эдварде Глейзере, Джоэле Глейзере и Кевине Глейзере – детях Малкольма Глейзера, умершего в 2014 году.

По данным источника, Глейзеры не могут прийти к согласию по поводу цены и самого факта продажи именно катарцам.

В то же время катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани считает, что купит «Манчестер Юнайтед».

Его инвестиционная группа все больше уверена в том, что опередит Джима Рэтклиффа.

По словам собеседников Bloomberg, люди, имеющие прямое отношение к сделанному семье Глейзеров предложению, считают объявление о заключении сделки вопросом времени. (sports.ru)