Проблемные долги уронят активы банков

Отчеты Центрального банка явили падение активов азербайджанских банков. И все же спад, судя по масштабам текущих проблем, незначительный, считает банковский эксперт Акрам Гасанов. ЦБА рекомендует взыскивать за промедления по платежам, а значит, реальная картина может быть куда серьезнее.

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 30 сентября 2020 года составили 30 млрд 619 млн манатов, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана. Примечательно, что в январе этого года упомянутый показатель был на уровне 32 млрд 722,8 млн манатов. А значит, в текущем году активы кредитно-финансовых организаций страны уменьшились на 6,4%. По данным регулятора, только в сентябре активы азербайджанских финансовых организаций сократились на 446,9 млн манатов, или на 1,4%.

«Что касается снижения активов банков в текущем году, предпосылки этого понятны, — сказал эксперт. — Такая ситуация характерна сегодня не только для нашей страны, но и для всего мира. Можно сказать, что на самом деле имеющееся снижение даже меньше ожидаемого, если, конечно, верить статистике. На фоне пандемии наблюдается отток банковских вкладов, что приводило к снижению пассивной части балансов финансовых структур. В то же время, банки пассивно кредитовали, поскольку финансовых ресурсов на эти цели стало меньше, опять-таки по причине изъятия вкладов. В довесок этому, в период кризиса кредитовать было просто рискованно и, скажем прямо, почти некого. Уменьшение активов банков обусловлено перечисленными обстоятельствами».

По словам Гасанова, о реальной ситуации в банковской сфере пока еще неизвестно, поскольку финансовым структурам рекомендовано не начислять пени за просроченные долги и не заносить такие кредиты в категорию проблемных:

«Центральный банк в апреле написал банкам письмо с рекомендацией не фиксировать опоздания по кредитам до конца сентября, избегая тем самым перехода кредитов в категорию проблемных, и не начислять пени за просрочку по выплатам. В конце сентября регулятор продлил сроки этого моратория до начала следующего года. Это означает, что несмотря на существующий рост проблемных кредитов — многие заемщики не платят по банковским долгам или же платят с опозданием — это не указывается формально. Хотя в ряде случаев такая ситуация, конечно же, сопровождается ухудшением либо даже потерей активов. На самом деле в условиях ожидания падения активов финансовых структур текущие цифры незначительны. Скорее всего, истинные объемы сокращения активов банков мы увидим уже в следующем году, когда появятся отчеты по итогам года. Но и это под вопросом. Думаю, реальная картина прояснится после карантинных ограничений», — заметил он.

По данным Центробанка, в кредитовании по линии банков также наметились ниспадающие тенденции. Их кредитный портфель на конец сентября составил 14 млрд 497 млн манатов, сократившись на 2,7% по сравнению с показателем на конец минувшего года. Однако суммарная капитализация местных банков увеличилась на 0,9% — до 4 млрд 624,4 млн манатов. В то же время наблюдается спад на 7,6% обязательств банков — до 25 млрд 994,6 м. Депозитный портфель в банках на начало октября составил 19 млрд 377,4 млн манатов (спад на 9,1%), в том числе вклады населения — 7 млрд 716 млн манатов (спад на 9,3%). По данным регулятора, суммарная чистая прибыль банков в январе-сентябре составила 512,8 млн манатов, что на 1,9% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.