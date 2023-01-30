Центр социальной поддержки при Минтруда и соцзащиты населения впервые начнет раздавать коробки для новорожденных девочек в Газахском, Ярдымлинском и Агсуинском районах АР.

На первом этапе заказано 90 подобных коробок. В них содержатся подгузники, средства ухода за ребенком, комплект одежды, гипоаллергенный стиральный порошок, шампунь, игрушка и др. Такой подарок связан с низкими показателями рождения девочек в Азербайджане, что объясняется селективными абортами, сообщает Sputnik Азербайджан. С одной стороны, любая помощь молодым матерям – это уже хорошо. Но почему такие коробки предназначены лишь для трех районов, а не для всех? И почему только для девочек? Подобные коробки для новорожденных от государства есть во многих странах, но там их дают всем детям, неважно, девочка это или мальчик. Это одна из составляющих поддержки беременных женщин и молодых матерей, наряду с другими – единовременным и ежемесячными пособиями на ребенка и т.д.

Понятно, что проблема селективных абортов, и как следствие, перекос в сторону мальчиков, в нашей стране существует, и ее нельзя игнорировать. Более того, она становится все более острой – Азербайджан тут обогнал Китай, где такие аборты давно распространены. Еще один лидер – Индия. Существует даже термин – «исчезнувшие женщины», который обозначает сокращение числа женщин по сравнению с ожидаемым числом женщин в регионе или стране, в том числе из-за селективных абортов. Его ввел в 1990 году нобелевский лауреат Амартия Сен.

По данным на 2021 год в Азербайджане на каждые 100 девочек рождается 115 мальчиков, тогда как биологическая норма коэффициента соотношения полов при рождении – в среднем 105 мальчиков на 100 девочек. Как подсчитали в Фонде народонаселения ООН, к 2050 году число ежегодно рождающихся мальчиков может быть на 12 000-15 000 больше числа новорожденных девочек.

При второй беременности, если первенец – девочка, риск селективного аборта возрастает. При третьей беременности, если два первых ребенка девочки, вероятность такого аборта существенно увеличивается. Причины – патриархальность общества и экономический фактор, из-за которых девочка считается лишним ртом, а мальчик – будущим кормильцем и наследником, даже если оставить ему нечего.

Чем чревата практика селективных абортов? Ростом насилия и случаев торговли людьми, а также увеличением числа ранних браков, и тем, что местным женихам придется искать невест за рубежом. Конечно, с этим явлением необходимо бороться. Но вряд ли кто-то может всерьез считать, что перспектива получения боксов с памперсами и шампунями заставит семьи, в которых рождению девочек не рады, пересмотреть свою позицию. В Азербайджане вопрос борьбы с этим негативным явлением поднимается периодически. Одно время ходили слухи, что при рождении девочки на ее имя будут открывать банковский счет в 10 тысяч манатов, но они оказались необоснованными. Некоторые считают выходом запретить врачам озвучивать пол ребенка до рождения, ведь такие аборты появились, когда стало возможным при помощи УЗИ определять мальчик это или девочка. Но к необходимости такого запрета многие относятся скептически – найдутся врачи, которые будут обходить его за отдельное вознаграждение. А если запретить женщине делать аборт из подозрения в селективном подходе, увеличится число нелегальных абортов. Да и история знает немало случаев, когда после рождения нежеланного ребенка, родители избавлялись от него – в лучшем случае отдавали на усыновление, в худшем – бросали на улице или убивали. Кстати, на днях в жилом комплексе «Ени Масазыр» на территории поселка Масазыр Абшеронского района, на обочине неосвещенной автомобильной дороги, было обнаружено тело новорожденной девочки, оставленной на улице в целлофановом пакете. Причины такого жестокого поступка пока неизвестны, но вполне может быть, что дело и в поле ребенка. Но даже если нежеланная девочка останется в семье, вероятно, она столкнется с последующей дискриминацией со стороны родителей, воспринимающих ее как обузу.

Потому многие эксперты сходятся во мнении, что с селективными абортами можно покончить только благодаря существенному повышению социального статуса женщины и просветительской работе с населением. Девочки должны иметь тот же доступ к образованию и всестороннему развитию, что и мальчики, возможности для трудоустройства, и в целом во всех сферах должно быть гендерное равенство.

Глава центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев разделяет эту точку зрения. По его словам, акцент должен делаться именно на просвещении, на том, что дочери ничем не хуже сыновей, и нередко именно они, вопреки стереотипам, становятся опорой для родителей.

«Что касается помощи от государства новорожденным, то если ее оказывают, она должна быть для всех младенцев без исключения. Если оказывать ее только девочкам, получится дискриминация мальчиков. Нужно, – говорит Агаев, – независимо от пола, поощрять родителей растить здоровых детей, предоставлять им разные меры поддержки, в частности касающиеся приобретения жилья. Но, вообще, планируя ребенка, семья должна в первую очередь рассчитывать на свои силы, понимать всю степень ответственности такого шага. Государственная помощь должна быть в первую очередь в том, чтобы поддерживать женщин не только после рождения ребенка, но и на протяжении всей беременности. У будущих матерей должен быть доступ к квалифицированной бесплатной медицинской помощи, а также к психологической поддержке».