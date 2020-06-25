Привет Токаеву и другим присоединившимся

У крымских татар есть пословица: не сажай во дворе березку, потому что придет русский и скажет, что это его земля. Для полноты приведем и похожую турецкую пословицу: воду можно остановить, но Россию никогда.

Мы не случайно привели эти образцы народной мудрости. Такие мысли закономерно приходят в голову после просмотра пропагандистского ролика в эфире программы «Москва. Путин. Кремль» на телеканале «Россия-1».

Почти все время в нем посвящено выдающимся достижениям Владимира Путина во внешней и внутренней политике. Мы не будем останавливаться на внутренних аспектах путинской политики, пусть граждане государства российского принимают для себя подобные решения. В конце концов, им идти и голосовать на так называемом плебисците по поправкам в конституцию, продлению пребывания Путина на посту и верховенства российских законов над международными.

Отметим только, что последнее положение, не сильно афишируется, но для Кремля имеет значение ничуть не меньшее, чем обнуление и продление. Особенно с учетом возобновления заседаний суда в Гааге по делу катастрофы самолета рейса МН-17. Похоже, что в Москве уже смирились с обвинительным вердиктом суда. Вопрос в персоналиях. Кто станет фигурантом на процессе и войдет в окончательный вердикт. Некоторых в Кремле и в его окрестностях эта перспектива серьезно напрягает. Вплоть до объявления в международный розыск. Аналогия с судьбой президента Сербии Слободана Милошевича напрашивается сама собой.

Мы же остановимся на внешнеполитических аспектах высказываний Путина в упомянутом ролике или, если хотите из длительности во времени, кинофильма.

Поток измышлений российского президента на исторические темы достиг своего пика после выхода его статьи в журнале The National Interest по причинам и последствиям Второй мировой войны. На наш взгляд главным в ней были все-таки не исторические экзерсисы российского президента, а определенные предложения на будущее.

Надо сказать, что внешнеполитические задачи Москвы на Ближнем Востоке и Северной Африке в полной мере реализовать не удалось. При этом Сирия и Ливия рассматриваются Кремлем как относительно важные страны, но все-таки периферия. Главный интерес российского руководства как царского, затем советского, а теперь Кремля находится на западе, конкретно в Европе. Причем в большой дуге от Балтийского моря до Черного и Каспийского, от Скандинавии до Южного Кавказа.

Именно в этой связи следует рассматривать нагнетание напряженности и неприкрытые угрозы Москвы в отношении своих европейских партнеров. В первую очередь Польши и стран Балтии. Были отмечены попытки дестабилизации внутриполитической ситуации, в частности, в Эстонии в виде проникновения туда так называемых ихтамнетов.

Долго раскачивающийся Запад в какой-то момент понял, что Москва затеяла большую игру и готовится в определенный момент к вторжению в страны Балтии. В уверенности в том, что разнеженный Запад это проглотит. Потребовалось принятие на вооружение американской армией и флотом новых образцов оружия и недвусмысленные предупреждения Вашингтона, что он не оставит без вооруженного ответа вторжение на территорию стран-членов НАТО. Другими словами, Польшу и балтийские государства.

На этом направлении большая московская игра не состоялась. Вернее, она отложена до лучших времен. Недооценили в Белокаменной американской решимости. Не в первый раз и надеемся не в последний.

Вот тогда центр тяжести московской политики восстановления в каком-то виде российской империи, неважно под каким названием или псевдонимом, был перенесен на пространство СНГ и бывшего СССР. Страны Балтии из этого списка пока исключены, но появились новые фигуранты.

В упомянутом ролике-кинофильме российский президент заявил, что «При создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода, а поскольку не была прописана процедура, то возникает вопрос. Если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом вдруг решила выйти из состава этого Союза, то тогда выходила бы, с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа».

Одновременно с этим Путин в очередной раз заявил, что присоединение Крыма к России в 2014 году «было демократическим выбором населения полуострова». «Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения».

Если юрист Путин заговорил о юридической стороне выхода из СССР, то стоит напомнить, что соответствующее решение о его ликвидации утвердили в декабре 1991 года страны-учредители этого государства. Они в полной мере обладали правом заявить о прекращении функционирования Советского Союза. Здесь нет никаких нарушений. Учредившие и договорившиеся, потом решили от этого отказаться. Никаких юридических проблем и нарушений.

Теперь о так называемых российских землях и подарках. Напомним, что часть территории Латвии в 1945 году была передана в состав Псковской области. Или Таганрог и округ до 1924 года входил в Донецкую губернию Украины. Он был выведен в Россию в процессе обмена территориями двух республик. Если Путин хочет заниматься так называемыми территориальными подарками, то еще неизвестно кто кому что дарил и в каком количестве. Причем часто важна не площадь передаваемой территории, а ее географическое расположение и экономическое значение.

В СССР территории часто нарезались и передавались от одной республики к другой по политическим и военно-стратегическим соображениям. Искать здесь историчности дело совершенно безнадежное. Так легко дойти до российского Калининграда и его исторической принадлежности Германии. Тот факт, что Кенигсберг был отторгнут как результат поражения нисколько не изменяет факт его немецкой природы.

По этому принципу можно утверждать, что Италия может претендовать на Лондон или Париж. Их принадлежность Римской империи сомнений не вызывает. Понятно, что после подобных заявлений можно только покрутить пальцем возле виска.

В случае с Путиным, однако, стоит подобные заявления рассматривать самым серьезным образом. Не будем обсуждать так называемую демократичность аннексии Крыма. Как и утверждение, что он был российским даже с юридической точки зрения. Или Путин плохо учился на юриста, что вполне возможно, или он лжет, как обычно с ним случается.

Утверждение о подарках — это предостережение лидерам постсоветских республик, чтобы они не только не следовали украинскому примеру, но даже не думали существенно отдаляться от России.

Иначе им будет предъявлен счет за подарки от русского народа. В первую очередь, это относится к президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву. В определенный момент в Москве могут вспомнить, что северные территории Казахстана — это исконные русские регионы Южного Урала. Как это будет происходить легко спрогнозировать по украинскому примеру. Сколько бы в Нур-Султане не делали вид, что их такие заявления не касаются, действительность совершенно иная. Другой вопрос, что здесь Москва может столкнуться с Пекином, но Путин считает, что может выиграть на китайско-американских противоречиях. Так что Токаеву передан большой привет и определен коридор, довольно узкий, возможных движений.

Хотя пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что территориальных претензий к соседям у России нет, обольщаться не стоит. С Крымом тоже так было.

Единственно, что может остановить российскую агрессию — это сила. Ведь по словам того же Путина, русский мир не кончается нигде. Так что приведенные пословицы еще долго не потеряют актуальность.