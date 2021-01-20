Природный потенциал Карабаха нуждается в современной системе управления

Природные богатства Карабахского региона в условиях современной системы управления гарантируют серьезные перспективы социально-экономического развития освобожденных земель, строительства здесь современной инфраструктуры, пошагового воссоздания экономики и жизни в этом благодатном крае, сказал # депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

Накануне глава государства сообщил о необходимости создания современной эффективной системы государственного управления на освобожденных от армянской оккупации территориях нашей страны. «В соответствии с текущей ситуацией в этих регионах необходимо создать современную систему управления, чтобы все было предусмотрено — городское планирование, функции государственных органов. На освобожденных землях было уничтожено практически все. Поэтому мы должны построить такую систему, которую затем сможем перенести и на все остальные территории, чтобы устранить имеющиеся недостатки и обеспечить успешное развитие», — сказал Ильхам Алиев в интервью государственному телеканалу AzTV.

По мнению депутата, наши освобожденные земли располагают серьезным потенциалом, обещающим при эффективном управлении очень весомые результаты. При этом победа в войне, освобождение оккупированной части страны и воссоздание ее экономики заложат основы роста в масштабах всей страны. Приток инвестиций, возрождение бизнеса и жизни в этих краях обернется драйвером развития Азербайджана. По официальным оценкам, в деоккупированных экономических районах находится 155 различных месторождений полезных ископаемых, включая золото, серебро, медь, железо, цинк, гранит, мрамор, драгоценные камни, огнеупорную глину и другие ресурсы.

«Вернув эти земли, правительство уже приступило к реализации программ социально-экономического развития. Природные богатства края обеспечат нам серьезные финансовые перспективы. На примере одного только Зангиланского района, имеющего благоприятную экономическую среду для горнодобывающей, строительной промышленности и туристического потенциала, можно говорить о фашистской политике оккупационного режима. В течение 28 лет природные ресурсы вывозились армянским криминальным элементом для экспорта в другие страны.

При этом Кяльбаджар-Лачинский экономический район, в состав которого входит Зангиланский район, богат месторождениями различных видов полезных ископаемых. В их числе месторождение Веджнели, второе по величине и промышленному значению в данном экономическом районе после Кяльбаджара, с запасами 6,5 тонн золота и 3 тыс. тонн меди. Серьезный потенциал региона, безусловно, усилит позиции нашего ненефтяного экспорта, ведь за последние годы именно минеральные ресурсы занимают лидирующие позиции в экспорте продукции национального ненефтяного сектора.

В то же время географическое разнообразие Зангиланского района способствует формированию туристического потенциала. В этой зоне растут уникальные восточные чинары, грецкий орех и другие ценные деревья. Чинарные леса, растущие около 500 лет в заповеднике Баситчай, растянулись на 12 км. Заповедник Баситчай был создан в 1974 году в ущелье реки Баситчай на юго-западе Азербайджана. Площадь его составляет 107 гектаров. Растущий здесь восточный чинар занесен в «Красную книгу». К сожалению, армянские оккупанты совершили экономические преступления и в заповеднике, вырубая деревья для использования их в легкой промышленности и для прочих целей», — сказал он.

Освобождение Шуши, говорит он, является не только самой важной победой в истории нашей страны, но рождает немало вопросов к перспективам восстановления жизни и экономики этого края. «И город, и одноименный район в свое время отличались высоким уровнем развития промышленности, сельского хозяйства и особенно перерабатывающей отрасли. В начале прошлого века в Шуше было зарегистрировано около 1700 торговых объектов, что свидетельствует об особом экономическом потенциале города еще столетие назад. Особенно в Шуше было развито животноводство, поскольку в районе имелось 20,9 тыс. гектаров пашен, которые также использовались для выпаса скота. По данным Государственного комитета статистики, в позапрошлом году в Шуше было произведено продукции на 14,88 млн манатов, где большая часть сельскохозяйственная продукция», — говорит Байрамов.

Строительство и ввод в эксплуатацию международного аэропорта в Физулинском районе — один из важных проектов по развитию освобожденных территорий, считает он.

«Этот аэропорт создаст новые возможности для иностранных туристов приехать на наши освобожденные территории. Это тем более важно, если учесть, что количество иностранных туристов, желающих приехать в Шушу, жемчужину Карабаха и культурную столицу Азербайджана, достаточно велико. Строительство аэропорта в Физули позволит туристам добраться до наших освобожденных территорий более выгодным и коротким путем, практически напрямую. Этот фактор положительно скажется на количестве туристов, приезжающих на наши освобожденные территории, и позволит большему количеству путешественников посещать Азербайджан», — заметил парламентарий. В то же время, говорит он, аэропорт представит особую важность для грузоперевозок, особенно для международных грузоперевозок.

«Инфраструктура, которая будет сформирована в Физулинском районе, продолжил экономист, станет элементом транспортного коридора, соединяющего западный регион Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой. Этот коридор будет интегрирован в международный транспортный коридор Восток-Запад, что увеличит значимость аэропорта в Физули. Строительство аэропорта также важно с точки зрения привлечения иностранных инвестиций, в итоге же объемы капиталовложений в Карабахский регион возрастут. Создание Мегринского коридора откроет перспективы для расширения регионального сотрудничества и принесет пользу всему региону, а ведь это весьма благоприятный сценарий для Карабаха и страны в целом. На освобожденных от врага землях Азербайджана начнется новая эра процветания и благоденствия», — сказал депутат.