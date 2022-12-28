Компания Base Metals, незаконно эксплуатирующая золотые и медно-молибденовые месторождения в Карабахском регионе Азербайджана, объявила о прекращении деятельности.

В распространенной компанией информации говорится, что в связи с акцией, проведенной азербайджанскими экоактивистами на дороге Лачин-Ханкенди, руководство компании временно приостановило горнодобывающую деятельность и решило обратиться в международные организации для проведения экологической экспертизы.

Отмечается, что в соответствующие структуры ООН и в другие заинтересованные организации направлено обращение о проведении экспертизы в кратчайшие сроки.

Отметим, что компания Base Metals, осуществляющая незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых в Карабахе, является дочерней компанией армянского конгломерата Vallex Group и одним из основных «налогоплательщиков» сепаратистского режима в Ханкенди. Компания Base Metals, зарегистрированная в Лихтенштейне, в 2002 году осуществила незаконную эксплуатацию медно-золотого месторождения «Гызылбулаг» и месторождения «Демирли» близ села Хейвалы.

Vallex Group возглавляет гражданин России, армянский бизнесмен Валерий Межлумян, которого бывший президент Армении Серж Саргсян лично наградил медалью «За службу Родине».(АПА)