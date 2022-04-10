Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты наращивают поставки газа в Европу и считают своим приоритетом уменьшение зависимости континента от энергоносителей из России. Соответствующее заявление он сделал в беседе с телеканалом ABC.

По его словам, в настоящее время американский президент Джо Байден работает в ежедневном режиме с европейскими коллегами над мерами, которые те могут предпринять для отказа от российских газа и нефти.

«Сейчас он обсуждает с ними, что можно сделать для отказа и от российской нефти», — сообщил Салливан.

Он также отметил, что у Вашингтона в приоритете продолжение работы с европейскими партнерами по данному вопросу.

На этой неделе президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта российских энергоносителей в связи с развязанной Россией войной в Украине.

8 апреля Совет Евросоюза принял пятый пакет санкций против Российской Федерации.

Были запрещены заходы российских судов в порты и согласовано эмбарго на поставки российского угля, которое вступил в силу в конце лета.