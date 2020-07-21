Принятый бюджет ЕС включает фонд для пострадавших от Brexit стран

Принятый в рамках саммита в Брюсселе бюджетный план ЕС предусматривает резервный фонд для пострадавших от Brexit стран. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин в ходе пресс-конференции по итогам саммита уточнил, что фонд включает в себя €5 млрд.

Данная поддержка предусмотрена для стран, которые сильнее всего пострадали от выхода Британии из состава Евросоюза.

«Я особенно приветствую решение о создании резервного фонда объемом до €5 млрд для стран, наиболее пострадавших от Brexit», — сказал Мартин.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Марон заявил, что ЕС «фактически удвоил свой бюджет на следующие семь лет» на период с 2021 по 2027 год. Объем бюджетного плана составил €1,824 трлн.