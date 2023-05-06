Принц Гарри прилетел в Лондон регулярным рейсом в пятницу, 5 мая, в канун коронации своего отца Карла III. Об этом сообщает Page Six.

Герцог Сассекский прибыл в Великобританию один. Его супруга Меган Маркл осталась в США вместе с принцем Арчи, которому сегодня исполняется четыре года, и годовалой принцессой Лилибет.

Принц Гарри появится на коронационной службе в Вестминстерском аббатстве, где будет сидеть в десяти рядах от монарших родственников, включая старшего брата, принца Уильяма. Ожидается, что спустя пару часов после официальной части герцог Сассекский улетит обратно в Калифорнию к жене и детям на праздник по случаю дня рождения сына. Соответственно, праздничный концерт в Виндзорском замке, который запланирован на следующий день после коронации, он пропустит.