Принц Гарри подал в суд на Mail on Sunday из-за клеветы

Британский принц Гарри подал в суд на таблоид Mail on Sunday и его издателя Associated Newspapers из-за клеветы, пишет газета Guardian.

По данным издания, документы были направлены в Верховный суд юристами Гарри и его cупруги Меган Маркл 27 ноября. Ожидается, что подробности дела будут обнародованы в ближайшие недели.

Как пишет газета Telegraph, иск связан со статьей, опубликованной Mail on Sunday в октябре, где утверждалось, что принц Гарри не смог поддерживать связь с Королевской морской пехотой после того, как он официально отказался от королевских обязанностей.

Принц Гарри и Меган Маркл в октябре 2019 года объявили, что подают в суд на Mail on Sunday из-за публикации письма Меган к отцу. Тогда принц обвинил ряд британских таблоидов в том, что они травят его жену, публикуя о ней лживые сведения.(Газета.Ru)