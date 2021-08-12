Второй сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю никогда не вернется к общественной жизни из-за поданного против него иска об изнасиловании. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источник, близкий к монаршей семье.

По его словам, принц Чарльз считает, что даже если дело американки Виджинии Джуффре против его младшего брата потерпит неудачу, оно сильно может навредить репутации британской королевской семьи. Особенно из-за того, что эта история может иметь отношение к американцу Джеффри Эпштейну, обвиняемому в вовлечении несовершеннолетних в проституцию. 10 августа 2018 года мужчина покончил с собой в тюрьме.

10 августа стало известно, что американка Виджиния Джуффре обратилась в суд с иском к британскому принцу Эндрю, обвинив его в изнасиловании. Женщина утверждает, что член королевской семьи впервые надругался над ней в Лондоне, когда ей было 17 лет.

В ноябре 2019 года 61-летний сын королевы Великобритании принц Эндрю отошел от исполнения обязанностей члена королевской семьи из-за скандала, связанного с американским финансистом Джеффри Эпштейном, который был его другом. На суде против американца одна из свидетельниц указала герцога Йоркского как одного из мужчин, с которыми Эпштейн принуждал ее заниматься сексом. (gazeta.ru)