Принстонский университет отказался от имени Вильсона из-за его расизма

Президент Принстонского университета Кристофер Айсгрубер опубликовал в субботу, 27 июня, сообщение о решении попечительского совета, который накануне проголосовал за изменение названий как Школы общественных и международных отношений имени Вудро Вильсона, так и Вильсон-колледжа. Как отмечает Айсгрубер, его имя неуместно для школы и колледжа, чьи ученые и студенты студенты должны занимать твердую позицию против расизма.

В сообщении напоминается, что ранее, в 2015 году, ряд студентов уже инициировали кампанию за переименование, а попечительский совет отказался убирать имя Вильсона. Но сейчас, пишет президент Принстонского университета, «трагическая гибель Джорджа Флойда, Бренна Тейлора, Ахмода Арбери и Рейшарда Брукса привлеклиновое внимание к долгой и разрушительной истории расизма в Америке». Он отмечает, в частности, действия президента Вильсона по сегрегации федеральной гражданской службы, что усилило дискриминацию.

Школа теперь будет называться «Принстонская школа общественных и международных отношений», а колледж получит название «Первый колледж». Вместе с тем, в своем обращении президент Принстонского университета пишет и о значении Вильсона, которого чествовали не за расизм, а за то, что он «превратил сонный колледж в великий исследовательский университет» и уже потом стал президентом США и получил Нобелевскую премию мира. (DW)