Подразделения «Вагнера» выходят в Ростов, объявил глава ЧВК Евгений Пригожин.

«В настоящий момент мы пересекли во всех местах государственную границу. Пограничники выходили навстречу и обнимались с нашими бойцами. Сейчас мы входим в Ростов. Подразделения Министерства обороны, которых кинули перекрывать нам дорогу, отошли в сторону. Мы не воюем с детьми. Мы не убиваем детей. Детей убивает Шойгу, закидывая необученных солдат, в том числе срочников, на войну. Он поставил против нас пацанов восемнадцатилетних. Они там дети все, во внуки годятся. Поэтому эти парни будут жить. Мы воююем только с профессионалами, но если кто-то еще встанет на пути, мы уничтожим все, что будет вставать на пути. Мы идем дальше, идем до конца!», — говорится в аудиосообщении, размещенном в телеграм-канале Пригожина.

Пригожин также коротко изложил мотивы, побудившие его начать военный мятеж: «Сегодня по нам был нанесен ракетный удар. После этого отработали вертолеты, после этого артиллерия. команды исходили от начальника генерального штаба об уничтожении ЧВК после совещания с министром обороны Шойгу, на котором. приняли это решение уничтожить непокорные подразделения которые родину готовы защищать, а их ж…ы нет».

Приожин также также прокомментировал призыв ФСБ к «вагнеровцам» арестовать его: «Что касается заявлений по поводу арестов! Это братство. справедливость, это честь, это совесть, то что есть у нас, а когда вы делаете заявление, у вас этих чувств нету. Поэтому вы не можете понимать ничего, кроме предательства». (moscowtimes.ru)