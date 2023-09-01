Погибший в авиакатастрофе под Тверью глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин за несколько недель до гибели столкнулся с давлением со стороны Министерства обороны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

По словам собеседника агентства, структурам «Вагнера» запретили использовать для перелетов военные самолеты Минобороны, а затем закрыли для них авиабазу Хмеймим в Сирии, где бойцы ЧВК появились в 2015 году, до официального введения российских войск.

В результате логистика структур «Вагнера» оказалась под угрозой, и именно это заставило Пригожина из Африки отправиться в Россию, рассказал источник Bloomberg. По его словам, глава «Вагнера» вылетел в Москву с целью разрешить проблемы с Минобороны. Но 23 августа его бизнес-джет потерпел катастрофу в 50 км от резиденции Владимира Путина на Валдае, похоронив семь пассажиров и трех членов экипажа, находившихся на борту.

Произошедшее с Пригожиным не случайность, а, вероятнее всего, наказание за июньский мятеж, рассказывали ранее источники The Moscow Times в российской власти. По их словам, глава «Вагнера» был признан угрозой режиму, равно как и его ЧВК, которую Кремль не планирует сохранять в нынешнем виде.

Похороны Пригожина, состоявшиеся 29 августа, прошли в «секретном» режиме — и решение об этом, по словам источников The Moscow Times, принималось в администрации президента совместно со спецслужбами. Последним была поставлена задача создать «дымовую завесу», чтобы СМИ и люди не узнали о реальном месте захоронения, а церемония прошла с минимальным общественным резонансом.

«Задача была поставлена так, чтобы при опускании в могилу гроба с телом Пригожина вокруг не было никаких массовых собраний граждан, наемников и сочувствующих, а также никаких трансляций и фотографий в соцсетях от въезда на территорию кладбища», — рассказал один из собеседников The Moscow Times.