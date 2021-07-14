Отмены запрета на проведение свадеб многие ждали с нетерпением. За время ожидания некоторые пары успели вступить в брак, но при этом продолжили жить отдельно в ожидании свадьбы. Уже один этот факт говорит о том, что этой церемонии придается в нашей стране большое, иногда даже слишком большое, значение. Важна вся свадебная атрибутика из серии дорого- богато и как можно больше гостей, которые станут свидетелями пышного торжества и внесут в него свой денежный вклад. Впрочем, винить молодых в этом нельзя, ведь они надеются, что брак у них будет один и на всю жизнь, хотя это не всегда так. И хочется, чтобы событие запомнилось на всю жизнь.

Напомним, что свадьбы разрешили с ограничениями. Если приглашенных 50 человек, они должны быть в масках, а если от 50 до 150 –иметь Covid –паспорта, свидетельствующие о вакцинации или о том, что человек переболел коронавирусом. Но количество гостей часто превышает допустимую норму. К тому же дома торжеств порой нарушают и другие правила.

За последние дни в связи с этим в столице возбуждены уголовные дела в отношении руководителей ресторанов и дворцов торжеств.

Проверки были проведены примерно в 300 столичных домах торжеств. В результате в 12 домах торжеств («Gülüstan», «Golden Baku», «Billur», «Kral», «Aura», «SS Hall», «Ərzurum», «Neon Palace», «Kleopatra», «Sevən ürəklər», «Xan bağı», «Şuşa») были выявлены случаи нарушения требований особого карантинного режима, поэтому по каждому факту возбуждено уголовное дело по статье УК 139-1, виновные задержаны.

За выявленные нарушения в 4 дворцах торжеств и 1 ресторане («Yeganə», «Amor», «İdeal», «Retro», «Səda») составлены протоколы по статье 211 УПК, в отношении владельцев объектов применен административный арест или штраф.

Аналогичные нарушения фиксируются по всей стране, но, как говорят те, кто посещали свадьбы в последнее время, порой такой вопрос как превышение положенного числа гостей решается за определенную сумму «правильным» лицам.

Свадебный ажиотаж подстегнул цены на проведение свадеб, ведь никто не знает, что будет дальше, и не факт, что свадьбы снова не попадут под карантинные меры в ближайшем будущем.

Владельцы домов торжеств и те, кто предоставляют различные свадебные услуги, спешат воспользоваться спросом, ведь они долгое время сидели без работы.

О том, что цены в домах торжеств выросли, сказал, в частности, депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов. Это выявили проведенные мониторинги, передает его слова Trend.

Итоги мониторингов показали, что после ослабления карантинного режима дома торжеств и центры отдыха, в том числе туристические объекты, подняли цены на свои услуги. Цены выросли не только в домах торжеств Баку, но и регионов, а также в других центрах отдыха, в которых проводятся торжества.

Экономист Натиг Джафарли сказал #, что в стране очень высокая инфляция, она существенно выросла по сравнению с прошлыми годами. Потому цены на многие услуги и товары поднимаются, в том числе на свадебные.

«То, что свадьбы долгое время были под запретом и многочисленные требования к проведению таких мероприятий сейчас стали причиной роста цен на свадьбы. Эта тенденция продолжится, по крайней мере, пока есть такие ограничения. В постковидный период, до которого, как я надеюсь, мы когда-нибудь дойдем, рынок сам будет регулировать цены и они начнут падать»,– сказал он.

Что касается антиковидных мер в целом, то, по его словам, их сейчас бурно обсуждают во всем мире. Что из этого дает результат, а что нет. Например, в столичном торговом центре может быть одновременно тысяча человек. И в больших ресторанах в выходные все столы заняты.

«Например, на Шихово в рыбных ресторанах по субботам и воскресеньям собирается огромное число посетителей. А если это не под запретом, то зачем ограничивать число гостей на свадьбах? Понимаю, что вирус пугает правительство, и оно стремится оградить от него граждан, но иногда принимаемые решения, мягко говоря, нелогичны»,– сказал Джафарли.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев в свою очередь отметил, что некоторые сочетающиеся узами брака не нарушают предписания государства, но находят другой выход. Если им хочется пригласить больше 150 человек, они делают свадьбу не один, а два или три дня.

Говоря о ценах на проведение свадеб, эксперт подчеркнул, что они выросли и продолжат расти какое-то время. В среднем, по его словам, одно место обходится манатов в 60. Сейчас не все дома торжеств в состоянии выполнить все предписания государства, потому на рынке стало меньше объектов, предлагающих свадебные услуги. А те, что есть, взвинтили цены. Со снятием запретов цены упадут, так как конкуренция увеличится. Правда, их падение не будет значительным.