Раньше верблюды были привычными животными в нашей стране. Их использовали для перевоза грузов, из их шерсти изготавливали теплые вещи. Высоко ценилось верблюжье молоко и мясо, которое считалось деликатесом, а также жир. Кстати, верблюжье мясо является диетическим из-за своей относительно низкой калорийности. Во многих восточных странах «корабли пустыни» до сих пор очень востребованы, ведь эти полезные животные неприхотливы и содержание их занятие не особо затратное. Они прекрасно могут сами находить себе пищу, довольствуясь незамысловатым меню, таким как степные колючки, и некоторое время обходиться без воды. При этом верблюды быстро набирают мышечную массу. Но в Азербайджане со временем верблюдоводство стало менее распространенным, а сейчас это занятие у нас и вовсе воспринимается как экзотическое. На сегодняшний день лишь в немногих заведениях общественного питания можно встретить блюда из верблюжатины. Клиенты часто заказывают их из-за их необычности, но не все верят, что им действительно подали это мясо, а не телятину, так как на вкус они похожи. У молодых животных мясо сочное и вкусное, а вот у возрастных становится жестким.

Согласно некоторым данным в республике всего порядка 250 верблюдов, однако в последнее время интерес к созданию верблюжьих ферм растет. Выращивают их в нескольких частях страны, в частности, в Мингячевире и Сабирабадском районе. Наиболее перспективной в этом плане считается Муганская зона.

К развитию верблюдоводства эксперты относятся по-разному. Одни считают, что эту отрасль у нас не ждет большое будущее и стоит сделать акцент на выращивании овец, коров, птицы, так как их мясо для отечественного потребителя привычно и пользуется неизменной популярностью, а наша страна в полной мере не может себя им обеспечить. Другие, напротив, уверены, что верблюдоводство нужно поддерживать и чем больше на рынке разных видов мяса, тем лучше. К тому же, как было сказано выше, не мясом единым славятся эти животные.

По словам экономиста Фуада Ализаде, при желании любую культуру в растениеводстве и любых животных для нужд сельского хозяйства можно выращивать. Вопрос только в целесообразности и эффективности.

–Если какой-то фермер смог получить выгоду от разведения верблюдов, это еще не повод утверждать об эффективности развития этой отрасли по всей стране. Необходимо провести соответствующее исследование. Но не думаю, что верблюдоводство может получить широкое распространение в Азербайджане. Возможно, некоторые верблюжьи фермы смогут зарабатывать на привлечении туристов, которым будет интересно посмотреть на них, но не более того, –говорит Ализаде.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что эти животные прекрасно себя чувствуют в наших климатических условиях. Верблюдов всегда выращивали в Азербайджане, и это видно по названию некоторых населенных пунктов. Так, Нардаран истолковывается следующим образом: «нар» — на фарси верблюд, «дар» — место, где хранят и «ан» суффикс, то есть, место, где держат верблюдов. Если посмотреть старые кадры, то на многих из них можно увидеть верблюдов в Баку. Караван-сараи не просто так появились, подчеркивает эксперт.

–У меня есть одеяло из верблюжьей шерсти, оно очень теплое и отличается от других шерстяных одеял своей мягкостью. Можно делать и матрасы, так что верблюжья шерсть–прекрасное сырье. Знамениты джоратские кутабы из верблюжатины. Верблюжатина была раньше куда более распространена, чем сейчас так что можно сказать это традиционный продукт питания для нашей страны вплоть до первой половины прошлого века. Если возродить его производство, это будет рентабельно. Верблюжатину будут в нашей стране покупать, я вот, например, стану одним из покупателей. Это очень нежное мясо, —сказал Агаев.

По его словам, в Мушвигабаде, Гобустане, Бейлагане, Сальяны спокойно можно выращивать верблюдов. Они не требуют специального сложного ухода. В каких-то местах эти животные могут нарушить биоразнообразие, но у нас есть места, где кроме колючки ничего не растет, так что там терять нечего.

–Государство должно помочь в развитии этой сферы. Сейчас верблюды есть во многих странах, в том числе в Австралии они расплодились в огромном количестве, но там они живут в диких условиях. Нам нужно было бы завезти верблюдов из нескольких стран. Государство должно способствовать их завозу в страну, так как самим фермерам это обходится очень дорого, –резюмировал эксперт.