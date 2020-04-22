При средней цене нефти $20 выручка ГНФАР может сократиться на 73% — эксперт

Доходы Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) в I-ом квартале сего года составили $2 млрд 219 млн. В том числе от продажи прибыльной нефти и газа – $1 млрд 763 млн. В целом ситуация за первые три месяца текущего года складывается сравнительно нормальная, однако этим суверенный фонд обязан средней цене нефти, составившей в январе — марте $59 за баррель. Однако апрель преподносит иную картину – средняя цена нефти на уровне $20 сулит существенное сокращение прибылей ГНФАР.

Вкупе с продажей нефти и газа SOFAZ в январе-марте текущего года прибыль Госнефтефонда в целом составила 2,219 млрд долларов. В первом квартале Нефтяной фонд заработал 1,763 млрд долларов от продажи нефти и газа, 452 млн в структуре доходов составили бонусы и 3,8 млн долларов – поступления от транзита и аренды, сказал # экономист Неймат Алиев.

Таким образом, при общей выручке 2,219 млрд долларов расходы фонда в первом квартале составили 2,763 млрд долларов, превысив доходы на 544 млн долларов. Превышение расходов в первом квартале текущего года может быть связано с тем, что спрос на валютном рынке в течение этого периода был выше, чем в предыдущие периоды, и переводы в государственный бюджет выполнялись быстрее, говорится в сообщении фонда.

Чтобы восполнить образовавшийся дефицит на уровне 20%, Фонд нашел способ продать часть своих резервов, предназначенных будущим поколениям, сообщил Алиев. Правда, выставленные на продажу активы небольшая потеря, принимая во внимание размеры резервов. Потери за первый квартал текущего года были незначительны, поскольку среднегодовая цена нефти была относительно высокой (59 долларов за баррель). Упомянутый средний уровень цен позволил Нефтяному фонду профинансировать чуть более 80% своих расходов за счет доходов от продажи нефти и газа, бонусов, транзита и аренды.

Однако в апреле (первый месяц второго квартала) ситуация складывалась не столь радужно, говорит аналитик. Так, по данным Министерства энергетики, азербайджанская нефть на текущее время продается за $21. Накануне котировки составили $20 долларов, до этого нефть продавалась за $19,5, а в начале месяца вовсе по $16,5 за баррель. Таким образом, разница в средней цене нефти за первый квартал этого месяца и тем, что было в апреле, составила 66%. Все бы ничего, но если этот уровень цен сохранится, прибыли от продажи нефти и газа в будущем серьезно сократятся.

По подсчетам эксперта, квартальные прибыли от нефти и газа при цене $20 за баррель составят лишь $598 млн, т.е. почти в три раза меньше, чем было в первом квартале текущего года (1763∶59∙20≈ $598 млн). Надо отметить, что к снижению прибылей фонда в последующие кварталы при рассматриваемой нами цене в $20 приводит не только снижение котировок прибыльной нефти, но и отсутствие бонусов, поскольку они уже выплачены в январе – марте. Так, в первом квартале инвесторы выплатили бонус в размере 452 млн долларов в Нефтяной фонд, что составило 20% квартального дохода, говорит Алиев. При этом все бонусные выплаты за 2020 год были выплачены в первом квартале, а значит, рассчитывать на этот источник дохода уже невозможно.

Итак, подсчеты показывают, что если взять за основу среднюю цену в $20, во втором квартале общий доход от продажи нефти и газа, а также транзита и арендной платы составит 600 млн долларов. Если ценовая тенденция, наблюдаемая в апреле, сохранится до конца года, квартальная выручка во втором, третьем и четвертом кварталах уменьшится на 73% по сравнению с первым кварталом ((0,600:2,219∙100)-100=-73%), подсчитал экономист.

Заметим, что доходы ГНФАР на 2020 год рассчитаны исходя из цены на нефть в размере $55 за баррель и утверждены в размере 12 млрд 384,1 млн манатов ($7 млрд 284,8 млн), расходы – 11 млрд 589,9 млн манатов ($6 млрд 817,6 млн.). Это значит, что даже при таком печальном сценарии, ГНФАР должен выплатить в госбюджет 6,7 млрд долларов (11,35 млрд манатов). При этом 2,7 млрд манатов уже выплачено в январе-марте. В течение следующих трех кварталов фонду придется перевести в бюджет еще 4 млрд долларов. Между тем, несложно подсчитать, что за три оставшихся квартала при упомянутой цене нефти фонд получит только 1,8 млрд долларов (0,6 ∙ 3 = 1,8).

Таким образом, разница между доходами и расходами фонда составит 2,2 млрд долларов (4,0-1,8 = 2,2). «Нефтяной фонд, несомненно, покроет этот разрыв продажей запасов. Здесь возможны также альтернативные источники, но в целом это маловероятно. Если же учесть, что в первом квартале резервы фонда сократились на 2 млрд долларов, то к концу года потери составят более 4 млрд. Не исключено, что на этом потери не закончатся, поскольку добыча и экспорт нефти будут снижаться и этот процесс продолжится до конца года», — резюмировал аналитик.