Президенты Турции и России обсудили по телефону ситуацию в Идлибе

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели в пятницу телефонный разговор, во время которого обсуждалось выполнение договоренностей по зоне деэскалации в Идлибе. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе главы Турецкой Республики. Разговор был подробный, он был посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить изначальные договоренности по зоне деэскалации», — сказал он.

Лавров добавил, что Путин и Эрдоган обсудили возможность новых контактов по Идлибу на различных уровнях в ближайшее время, уже находящиеся в Анкаре делегации двух стран продолжат свою работу.

«Обсуждалась и возможность в ближайшее время провести необходимые контакты на том или ином уровне. Буквально полтора часа назад сообщили, что российские и турецкие переговорщики, которые вчера и позавчера работали в Анкаре, договорились продолжить работу сегодня», — сказал глава МИД РФ. (ТАСС)