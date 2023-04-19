Президенты Израиля Ицхак Герцог, Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Польши Анджей Дуда приняли в среду участие в Варшаве в памятной церемонии, посвященной 80-летию восстания в Варшавском гетто.

Как передает ТАСС, об этом сообщила канцелярия главы еврейского государства.

«Мы прибыли сюда через 80 лет после начала восстания в Варшавском гетто, символа героизма в самый темный час человечества, — распространила высказывания Герцога на церемонии его канцелярия. — Представляю, что бы они (участники восстания в Варшавском гетто — прим. ТАСС) сказали, что подумали бы, если бы в те темные часы, в смраде канализации и удушливых подвалов, глядя в дула ружей и танков, кто-нибудь прошептал бы им на ухо, что 80 лет спустя мы, президенты Польши, Израиля и Германии, будем стоять здесь, приветствуя их героизм и принося вместе вечную клятву их священной памяти, клятву с единственной сутью: никогда больше».

«Мы должны помнить. В памяти о Холокосте нет ничего постмодернистского или релятивистского. Абсолютное зло существовало в виде нацистов и их пособников. И абсолютное добро существовало в виде жертв и участников восстаний от каждого народа. И, передавая это наследие потомкам, мы должны сохранять эту непреложную аксиому», — продолжил глава еврейского государства.

Варшавское гетто было самым большим закрытым еврейским районом в охваченной войной Европе. В марте 1941 года, когда в этот район были выселены десятки тысяч евреев, численность населения этого «города в городе» достигла своего максимума — 460 тыс. человек. Люди умирали от голода и болезней, не имея возможности достать пропитание или лекарства.